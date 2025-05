Caminhão do Cidadão emite documentos em 12 localidades no Ceará

As ações ocorrerão em Fortaleza e nas cidades de Eusébio, Morada Nova, Jaguaretama, Fortaleza, Paraipaba e Senador Pompeu, com horários e locais específicos para cada região; confira datas e endereços

Na Região Metropolitana de Fortaleza, as atividades iniciam na segunda-feira, 12, com atendimentos no Eusébio . Na terça e na quarta-feira, 13 e 14, a ação acontece no Complexo Estação das Artes, em Fortaleza . Já o sábado, 17, será de serviços no Clube dos Subtenentes e Sargentos da PMCE, na Barra do Ceará.

Doze comunidades de Fortaleza e do interior do Ceará receberão o Caminhão do Cidadão nesta semana. A iniciativa oferece, dentre outros serviços, a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e registro civil à população cearense. Os antedimentos serão ofertados de segunda-feira, 12, a sábado, 17.

Municípios do Interior recebem Caminhão do Cidadão

No interior do Estado, o Caminhão do Cidadão passará por três municípios. A rota começa na segunda-feira, 12, com atendimentos à população de Morada Nova, no Distrito Aruaru.

Já na terça-feira, 13, a comunidade antedida será a do Distrito Roldão. Na quarta e quinta-feira, 14 e 15, o Caminhão estaciona no Centro de Morada Nova.

A sexta e o sábado, 16 e 17 de maio, serão de atendimentos em Jaguaretama, no Centro da cidade. Ainda durante a semana, o Caminhão estaciona em Paraipaba, com serviços na Sede, na terça-feira, 13, e no Setor E, na quarta-feira, 14.

De quinta a sábado, é a vez do município Senador Pompeu de receber a unidade móvel. As atividades acontecem no Centro, na quinta-feira, 15, seguido pelo Distrito Codiá, na sexta-feira, 16, e finalizando no Distrito Bonfim, no sábado, 17.