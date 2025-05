Ceará: temperaturas extremas podem chegar a 37°C; veja cidades com chuvas

Ceará pode atingir temperaturas extremas de até 37°C com ventos de 45 km/h. Chuvas isoladas devem suceder com intensidade fraca nos litorais, no Sertão Central e Inhamuns, na Jaguaribana, na Ibiapaba e no sul do território do Estado até esta terça-feira, 13. Na imagem, o chuveiro da Praia de Iracema, em Fortaleza, em 2023 / Crédito: Samuel Setubal

As temperaturas podem figurar entre 34°C e 37°C no Ceará até esta terça-feira, 13. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). LEIA MAIS | Ceará registra mais de 162 mil raios apenas em 2025, aponta Enel



Conforme a previsão da Funceme, a velocidade máxima dos ventos pode atingir valores entre 35 e 45 quilômetros por hora (km/h), principalmente em áreas do litoral e em regiões de serra.

As pluviosidades tendem a se concentrar durante a madrugada e a manhã nas macrorregiões do litoral e no sul (Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte, sul do Sertão Central e Inhamuns, Cariri e sul da Jaguaribana). No período da tarde, as macrorregiões que podem receber precipitações são Litoral Norte, norte do Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Ibiapaba. Enquanto à noite, os registros ficarão restritos ao sul do Sertão Central e Inhamuns, Cariri e sul da Jaguaribana.

Chove em 21 municípios cearenses Ceará tem 21 municípios com registro de chuvas das 7 horas de domingo, 11, às 7 horas desta segunda-feira, 12, em meio a onda de calor emitida pela Funceme. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu ainda alerta para "perigo potencial", válido até às 10 horas desta segunda, para as localidades do Noroeste, Norte e Sertões. As precipitações concentram-se principalmente no Litoral de Fortaleza, Ibiapaba, Cariri e Sertão Central e Inhamuns.