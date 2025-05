Arquidiocese realiza campanha "Católico Sangue Bom" para incentivar doação de sangue em Fortaleza

Com participação do arcebispo metropolitano, Dom Gregório Paixão, a Arquidiocese de Fortaleza realiza nesta segunda-feira, 12, o lançamento da campanha Católico Sangue Bom. A iniciativa traz a parceria com o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Ceará (Hemoce), e busca mobilizar fiéis da igreja em prol da doação de sangue.

A campanha segue até o dia 23 de maio, recebendo toda a comunidade católica e a população em geral que queira ajudar na causa. O Hemoce realiza a coleta em vários postos da cidade, incluindo a sede da Centro, na avenida José Bastos, e os postos no Shopping RioMar Fortaleza e na Praça das Flores, na Aldeota.