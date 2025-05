Mais de 20 kg de cocaína são localizados nas praias de Trairi e Paraipaba

Entorpecentes estavam parcialmente enterrados e outros espalhados pela orla; A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu droga e encaminhou à Pefoce para análise

/ Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Cerca de 20,5 kg de cocaína distribuídas em tabletes foram localizados, neste domingo, 11, na faixa de areia das praias dos municípios de Trairi e Paraipaba , na região Norte do Ceará.

Ao todo, foram apreendidos 17 tabletes de cocaína, nas praias do Trairi e outros dois na praia de Lagoinha, em Paraipaba, somando mais de 20,4 kg. A ação contou com o apoio de populares e foi registrada na Delegacia Metropolitana de Caucaia.

Durante patrulhamento de rotina, uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada por moradores que encontraram os pacotes suspeitos na faixa de areia. Nos locais, os agentes localizaram os tabletes semelhantes à embalagens de entorpecentes.

O material foi entregue na Delegacia Plantonista de Caucaia, onde foram registrados os procedimentos cabíveis.

A Polícia Militar do Ceará informou que a droga foi encaminhada à Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) para análise.