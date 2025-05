Chacina em Fortaleza: três linhas de ônibus têm trajeto alterado após crime

Três linhas de ônibus sofreram alteração de itinerários, nesta quarta-feira, 7, após a chacina registrada na noite dessa terça-feira, 6, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. As linhas 110, 120 e 102 estão operando com desvios temporários de itinerário pela avenida Leste-Oeste e Vila do Mar.

Conforme o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Ceará (Sindiônibus), a medida visa preservar a segurança e a integridade de passageiros e colaboradores. Ainda segundo o órgão, os desvios estão sendo avaliados e poderão ser ajustados conforme a evolução da situação no local.