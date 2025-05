Comitê Estratégico de Segurança deve se reunir na próxima semana, diz Elmano

Gestor deu informação durante coletiva de imprensa realizada na Areninha do Pirambu, onde acompanhou a saída de policiais para a Operação Integração Saturação Total

Gestor falou sobre o assunto durante coletiva de imprensa realizada na Areninha do Pirambu, no Jacarenga, onde esteve acompanhando a saída de policiais militares, civis e penais para a Operação Integração Saturação Total, que ocorrerá em Fortaleza e na Região Metropolitana (RMF).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leia também: Ceará registra pelo menos dez homicídios em menos de 24 horas



Na ocasião, Elmano falou sobre a decisão de dobrar o efetivo policial nas ruas, principalmente em áreas de maior conflito de facções criminosas, que havia sido divulgada mais cedo pelo governador.

Inciativa foi tomada após uma chacina ter sido registrada na noite dessa terça-feira, 6, que resultou na morte de quatro pessoas e deixou diversas outras feridas na Barra do Ceará. Em todo Estado, pelo menos dez homicídios foram registrados em menos de 24 horas.



"Já determinei que possamos aumentar o número de horas extras para todo nosso efetivo (...). Para que a gente possa, efetivamente, aumentar a presença da polícia na rua, aumentar a presença do nosso poder ostensivo do Estado nos territórios de Fortaleza, especialmente, nas áreas que nós estamos presenciando conflito entre as facções", disse Elmano em coletiva.