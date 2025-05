Fortaleza tem redução de 30% no número de inundações entre janeiro e abril

Cidade acumulou diversos pontos de alagamento durante chuvas no começo do ano / Crédito: Samuel Setubal

O número de inundações registradas em Fortaleza caiu 30% durante os quatro primeiros meses deste ano. Ao todo, 33 ocorrências do tipo foram atendidas pela Defesa Civil Municipal entre janeiro e abril, 14 a menos que no mesmo período de 2024, quando 47 sinistros foram notificados pelo órgão. LEIA TAMBÉM: Sinfonia natural: agito e aumento de pássaros em praças de Fortaleza podem estar ligados a chuvas



Junto aos serviços nos serviços de armazenamento e escoamento de água, também foram executadas ações nas vias urbanas da cidade. Durante os quatro primeiros meses do ano, 128 vias tiveram a drenagem recuperada, enquanto outros 360 quilômetros (km) de asfalto foram refeitos. “A gente conseguiu resultados que foram satisfatórios. Claro que tivemos algumas ocorrências, mas foram bem menos que na quadra histórica de chuva de anos anteriores. O trabalho continua, continuamos fazendo a limpeza dos nossos mananciais, nossas lagoas, nossos bueiros, das bocas de lobo, estamos fazendo essa limpeza”, pontuou o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). Limpeza de áreas urbanas em fortaleza de janeiro a abril ​ Entre os principais objetivos do mutirão estavam a redução dos impactos das chuvas nos pontos mais vulneráveis da cidade a problemas causados pelas chuvas. Conforme publicado pelo O POVO em fevereiro deste ano, Fortaleza possui atualmente 89 áreas de risco, onde 22 mil famílias vivem sob ameaça constante de enchentes e inundações.

Para o coordenador da Defesa Civil de Fortaleza, coronel Haroldo Martins, esse trabalho foi executado com sucesso, visto a redução no número de ocorrências e seguirá sendo feito durante o ano. A pasta também pretende reativar os Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdecs), com o fito de preparar os moradores para possíveis enchentes da próxima quadra. O órgão planeja treinar representantes em cada comunidade para auxiliar na evacuação e proteção dos moradores em casos de sinistros. Escolas e outros prédios públicos pré-estabelecidos também devem ser usados como abrigos para atender pessoas que precisem sair temporariamente de suas casas. “A gente fez um plano de ação onde a gente em cada regional elencamos os abrigos, que geralmente são escolas ou algum outro equipamento público. Caso houvesse algo maior, juntamente com essas lideranças comunitárias, Guarda Municipal, dentre outros órgãos, iríamos levar essas pessoas para esses locais. Aí teria todo o trabalho da SDHDS com almoço, jantar, refeições, todo acolhimento psicológico…”, explicou Haroldo.

O balanço foi apresentado pela Prefeitura como uma prestação de contas após as medidas implementadas desde o início do ano. A área de limpeza urbana foi uma das poucas a não serem preservadas no pacote de corte de gastos anunciado já durante os primeiros dias de gestão. Ações de limpeza devem ser ampliadas para lagoas e ruas da cidade Próximo ao fim da quadra chuvosa, que se encerra neste mês de maio, os cuidados com a limpeza da cidade deverão se concentrar nos mananciais e vias públicas da cidade até o final do ano. De acordo com o Paço Municipal, um programa voltado para concluir a limpeza das lagoas existentes na cidade. Destas, 13 já foram finalizadas e outras cinco estão em execução. Questionada, a Prefeitura não confirmou a data de início do programa, apenas que será “nos próximos dias”.