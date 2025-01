Núcleo comunitário que atua em parceria com a Defesa Civil será reativado

Fortaleza- CE, Brasil, 07-01-25: Prefeitura de Fortaleza realiza reunião para o evitar alagamentos na quadra chuvosa 2025. Na foto, prefeito Evandro Leitão. (Fotos: Lorena Louise / Especial para O POVO) / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

A Defesa Civil de Fortaleza vai voltar a atuar com comunidades para prevenir situações de emergência, principalmente na quadra chuvosa (de fevereiro a maio). Parceria será feita por meio do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), que deve ser reativado neste ano de 2025. Informação foi divulgada nesta terça-feira, 7, pelo tenente-coronel Haroldo Gondim, coordenador da Defesa Civil do Ceará, após reunião realizada com Prefeitura no Paço Municipal.

Encontro formalizou a composição do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), que vai atuar com ações para evitar e responder a possíveis ocorrências durante o período de chuvas.

Segundo Gondim, o retorno do Nupdec em Fortaleza será uma das atividades preventivas e deve levar grupos de voluntários das comunidades a serem capacitados para prevenir ou agir em meio a desastres. "Elas serão muitas vezes as primeiras pessoas a chegarem no local", pontuou, destacando que populares vão ser treinados para reconhecer "trincas", "fissuras", ou qualquer outro indício de perigo. Eles também serão capacitados para retirar as famílias das casas que apresentam risco e levá-las a locais seguros. "(Voluntários) serão como um "elo de comunicação entre comunidade e Defesa civil", pontuou. O Nupdec é uma ação instituída governamentalmente e que tem sido executada em outras cidades brasileiras, com o intuito de fortalecer o envolvimento da comunidade na busca pela contenção de riscos.

Conforme o tenente-coronel Haroldo, Fortaleza deixou de executar a medida nos últimos anos, mas vai retornar em 2025. O representante não deu uma data específica, mas afirmou que núcleo será ativado e reforçou a importância da ação principalmente nos próximos meses, quando ocorre a quadra chuvosa. Composição Municipal deve atuar com ações preventivas Além da Defesa Civil e da Prefeitura, outras entidades integram o Compdec. Entre elas estão as secretarias regionais, as secretarias de saúde, de educação, segurança, entre outras, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e a Procuradoria Geral do Município. De acordo com o prefeito Evandro Leitão (PT), a ideia é que integrantes se reúnam semanalmente, adotando ações preventivas como o mapeamento de áreas mais vulneráveis aos impactos das chuvas.