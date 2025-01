Quadra chuvosa: corte de gastos não deve afetar ações de prevenção, diz Evandro

O prefeito Evandro Leitão (PT) lançou um pacote de medidas para conter gastos nesta quarta-feira, 15, incluindo a demissão de 30% de terceirizados, suspensão de contratações, licitações e contratos de serviços não essenciais. As ações de prevenção dos danos causados pelas chuvas, no entanto, não devem ser afetadas pelos cortes .

De acordo com a Defesa Civil de Fortaleza, cinco ocorrências foram atendidas durante as chuvas registradas na madrugada desta quarta-feira, 15. No Cais do Porto, uma família precisou ser realocada depois do desabamento parcial da residência em que moravam. Os moradores foram removidos para a casa de parentes.

Outros dois desabamentos parciais foram registrados nos bairros São João do Tauape e Messejana, com danos materiais e sem gravidade, conforme o órgão.