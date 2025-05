Coletivo Transpassando relembra década de criação em aula magna

Quando Lukresya Nascimento, Shábilla Moura e Fran Costa se reúnem no auditório do Centro de Humanidades da Universidade Estadual do Ceará (Uece), em Fortaleza, o trio está prestes a iniciar a mesa de abertura do Coletivo Transpassando. O evento aconteceu nesta segunda-feira, 5.

O grupo de combate à transfobia completará oficialmente dez anos em agosto, mas sua aula magna já aponta as memórias que cada voluntária leva da participação no programa de extensão. Em seus pensamentos iniciais sobre os desafios e mudanças notados durante a década de atuação, um nome vem à mente: Dandara.