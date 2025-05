Trilhas do Parque do Cocó são reabertas após fechamento por alagamento

Após passar por limpeza e vistoria técnica, foram reabertas nesse domingo, 04, as trilhas do Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza. O local havia sido temporariamente fechado no último dia 30 de abril devido ao alto nível da água do Rio Cocó, causado pelas chuvas na região.

De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Sema), cerca de 800 metros de trilha ficaram submersos, o que levou à interdição temporária por questões de segurança.