Evandro lança mutirão de limpeza de canais e lagoas de Fortaleza

Já na avenida Heráclito Graça, o petista vistoriou obra de drenagem em andamento, cuja execução começou ainda no governo de José Sarto (PDT).



Evandro finalizou esse roteiro no Vilar do Mar, conversando com moradores da Barra do Ceará.



A agenda é parte da estratégia do novo chefe do Executivo de estreitar relações entre a gestão e a população fortalezense. Esse ponto foi especialmente enfatizado na reunião de secretariado entre Evandro e seus auxiliares, na última sexta, 3.