Sinfonia natural: agito e aumento de pássaros em praças de Fortaleza podem estar ligados a chuvas

PERIQUITOS em árvore na Praça Argentina, no Bairro de Fátima / Crédito: FERNANDA BARROS

De longe é possível ouvir o barulho. Sozinhos ou em bandos, pássaros de espécies distintas — como periquitos, pombos e pardais— riscam o céu sobre praças de Fortaleza em quantidades cada vez maiores e causam ruídos que chamam a atenção de frequentadores. Segundo biólogos, o aumento das aves e da agitação delas podem acontecer por diversos fatores, entre eles a estação chuvosa. O POVO esteve nas últimas semanas visitando equipamentos do tipo na Capital. Na praça Argentina Castelo Branco, no Bairro de Fátima, a agitação dos passarinhos já faz parte da dinâmica do espaço.

Por lá, pouco depois das 17 horas o barulho das aves é tanto que ecoa pelas esquinas, feito um chamado da natureza. Periquitos e rolinhas voam de árvore em árvore, atravessando o azul celeste em bando. A presença dos pássaros periquitos na Praça Argentina, nas árvores de Nim e Castanholas Crédito: FERNANDA BARROS O movimento ensaiado parece uma valsa frenética, dançada no céu, e chama a atenção de quem frequenta a praça. Como a de Lauana Souza, 31, que costumar ir passear com a família no local. A farmacêutica caminha levando nos braços a filha Serena, de apenas um ano de idade. Enquanto andam, a criança olha atenta e surpresa para cima, parecendo notar cada barulho feito pelos passarinhos que passam por ali. Ela aponta para os animais, tenta imitar o som e balbucia interagindo com eles.

"(Ela tá) Encantada com a natureza", diz a mãe Lauana. "Só o barulho você escuta e já dá uma paz", completa, mostrando que entende e compartilha de sentimento parecido com o da filha. De acordo com Maria Gabriele, 16, que trabalha como vendedora no local, o agito dos passarinhos fica mais intenso por entre as árvores, como cajueiros e goiabeiras, em tempo de chuva. "Eles aparecem constantemente. Eu já sei que vai chover quando eles começam (a agitação)", diz a comerciante. Aumento de aves e periquitos no período de chuva nas árvores da praça Raquel de Queiroz Crédito: Samuel Setubal

Movimento parecido é observado na Praça Jonas de Freitas, conhecida como Pracinha do North Shopping, no Presidente Kennedy. No local, atravessado por um riacho e por uma vegetação diversa, é possível perceber a presença de inúmeros pássaros. Som das aves é tão forte que funciona quase como cartão de visita do espaço. De acordo com José Marcondes, 64, que costuma correr no equipamento, pelo ambiente passam cada dia mais pássaros, de espécies distintas como bem-te-vis, pombos e rouxinóis. "(A quantidade) Tá aumentando porque a chuva traz recurso, comida pros pássaros", frisa o maratonista. Bruno Gregório, 35, que mora na região, também diz ter notado o aumento do número de aves no local. Ele destaca a presença de garças, que segundo conta tem sido mais frequente. "Em média de 80 a 100 garças ficam numa determinada árvore. Chega você acha estranho, de tão perto uma das outras", diz.

Vizinho ao equipamento, o Parque Rachel de Queiroz também comporta um número expressivo de pássaros. Levy Márcio, 18, mora próximo a região e costuma frequentar espaço sempre que possível, para ficar mais perto da natureza. "Pombo está tendo muito. Mais pombo do que normal", observa. Época de chuvas pode explicar aumento Mas, afinal, a época de chuvas pode estar mesmo ligada ao aumento do número de aves? De acordo com especialistas ouvidos pelo O POVO, a resposta é sim, ainda que esse não seja o único fator. "A mudança no comportamento, além da percepção de aumento (do número de aves), é compatível com a época de chuvas e está associada à reprodução desses animais. Com maior oferta de recursos, os animais entram em reprodução", explica Kalyl Silvino, biólogo e consultor ambiental.