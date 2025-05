Professor de História do Cristianismo aponta que novo papa deverá ser italiano

Carlo Tursi, italiano radicado no Ceará há quase 40 anos, pondera nomes da Itália entre os favoritos para a sucessão de Francisco. Conclave começa nesta quarta-feira, 7, com sete cardeais participando da votação

Após a morte de Francisco, o primeiro sulamericano escolhido como papa na história, a Igreja Católica Apostólica Romana estaria com forte tendência a ser novamente conduzida por um italiano. Seria o primeiro desde João Paulo I, que esteve no posto por apenas 33 dias em 1978. Depois sucedido por um polonês (João Paulo II), um alemão (Bento XVI) e pelo argentino Jorge Mario Bergoglio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Essa é a aposta feita por Carlo Tursi, teólogo italiano e professor de filosofia, radicado no Ceará há quase 40 anos, sobre o perfil do novo Pontífice, que começará a ser escolhido a partir desta quarta-feira, 7, no Vaticano, com o início do conclave. "Tô considerando a partir de João Paulo II, foi o grande rompimento com a linha dos papas italianos", afirma.

O encontro de cardeais em Roma deverá reunir pelo menos 133 religiosos de 48 países. É considerado um dos conclaves com a composição mais diversificada. Também por isso, as alas internas estão ainda mais divididas para a escolha do sucessor de Francisco.

Por 16 anos, Tursi foi professor de História do Cristianismo no Instituto de Ciências Religiosas (Icre) da Arquidiocese de Fortaleza - hoje Faculdade Católica. Ele lecionava sobre toda a linha do tempo e as diretrizes da Igreja Católica a estudantes de teologia, incluindo pretendentes ao sacerdócio.