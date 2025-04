Crianças acolhidas temporariamente por famílias celebram a Páscoa em Fortaleza

Festa de Páscoa para crianças e adolescentes do Serviço Família Acolhedora / Crédito: FÁBIO LIMA

Crianças, adolescentes e tutores do Serviço Família Acolhedora participaram de uma comemoração de Páscoa na manhã desta sexta-feira, 25. Realizado em um shopping de Fortaleza, o evento promoveu momentos de brincadeira para os acolhidos. A ocasião também foi uma oportunidade de confraternização e troca de experiências entre as famílias. O Serviço Família Acolhedora é uma medida prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para proteger crianças e adolescentes afastados da família por questões como abandono, negligência ou violência. Em vez de irem para abrigos, são acolhidos temporariamente por famílias voluntárias capacitadas.

Fortaleza tem atualmente 118 crianças em acolhimentos institucionais, todas passando por processo judicial para determinar o retorno à família de origem ou a adoção. A decisão leva em conta o motivo da separação, a presença de familiares aptos e a segurança do retorno. Festa de Páscoa para crianças e adolescentes do Serviço Família Acolhedora Crédito: FÁBIO LIMA Quando são acolhidos temporariamente por uma família, as crianças e adolescentes passam a viver integralmente com os responsáveis, que assumem o cuidado diário, incluindo educação, saúde e demais necessidades básicas. LEIA MAIS | Adoção: mais de 500 crianças e jovens ganharam uma nova família em 5 anos



Em Fortaleza, a iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS). Atualmente, 20 famílias participam da iniciativa, acolhendo 22 crianças e adolescentes que antes viviam em abrigos municipais. "Quando uma criança é acolhida em um ambiente familiar, isso facilita o processo de adoção no futuro. Conversei com um dos acolhidos, que hoje tem 15 anos, e ele me disse algo muito marcante: 'Eu voltei a sonhar.' Trata-se de uma transformação de vida dessas crianças”, comenta a vice-prefeita e secretária municipal de Direitos Humanos, Gabriella Aguiar. Desde 2018, 63 famílias já acolheram jovens que viviam em abrigos de Fortaleza, somando 75 beneficiados. Algumas dessas famílias participaram da iniciativa mais de uma vez.