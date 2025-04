Crianças indígenas visitam Cidade Mais Infância em ação que une lazer e cidadania

As crianças fazem parte da Aldeia Tapeba, localizada em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza / Crédito: Samuel Setubal

Crianças da Escola Indígena Tapeba, localizada no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, participaram de uma vivência cultural na Cidade Mais Infância, em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira, 24. A ação faz parte da programação especial "Cantos da Floresta e Histórias Mágicas dos Povos Originários", em alusão ao mês dos povos indígenas. LEIA TAMBÉM| Fotografa lança livro de educação indígena e quilombola no Ceará

Durante a visita, as crianças tiveram a oportunidade de explorar de forma lúdica os mais de 30 ambientes da minicidade interativa, como aeroporto, teatro, museu, cozinha, corpo de bombeiros e quadra de esportes. A proposta proporcionou uma experiência de infância urbana a crianças indígenas, cujos territórios, embora ricos em diversidade cultural, não contam com alguns do equipamentos apresentados. "Aqui é tudo diferente da vivência cotidiana delas, o que torna esse momento ainda mais marcante. As crianças ficam encantadas, não querem mais ir embora", conta Juliana Alves, secretária dos Povos Indígenas do Ceará. Para ela, a atividade amplia o horizonte das crianças, ao mesmo tempo que fortalece o sentimento de pertencimento e memória afetiva. Troca de saberes A programação especial foi pensada em parceria com a Secretaria da Proteção Social (SPS) e incluiu oficinas de grafismo, atividades artísticas e apresentações teatrais. "Nosso espetáculo 'Guardiões da Natureza' traz música, dança e sustentabilidade — temas que dialogam diretamente com os valores dos povos indígenas, como a ancestralidade e a proteção ambiental", explicou Patrícia Rinaldi, coordenadora geral da Cidade Mais Infância. A ação também é vista como um gesto concreto de valorização da infância indígena. "É um dos pilares da nossa política pública: garantir que todas as crianças, independentemente de onde vivem, tenham acesso a vivências que contribuam para seu desenvolvimento integral", afirmou Patrícia.