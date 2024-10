Serviço Família Acolhedora comemora Dia das Crianças com exemplos sobre voluntariado

FORTALEZA-CE, BRASIL, 15-10-2024:Festa de Dia das Crianças, do Serviço Família Acolhedora. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Foi numa manhã, enquanto ouvia um programa da rádio O POVO CBN, que a costureira Vanda Almeida, 56, soube que o sonho de ser voluntária em causas sociais seria concretizado. A divulgação era sobre a iniciativa da Prefeitura de Fortaleza em permitir que famílias oferecessem a própria casa como lar temporário para crianças ou adolescentes de unidades de acolhimento municipais. O relato foi dado durante evento em comemoração ao Dia das Crianças, realizado na tarde desta terça-feira, 15, no Pátio Dom Luís, em Fortaleza. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao ouvir aquela informação no rádio, Vanda rapidamente pegou o bloquinho de anotações e uma caneta para escrever o número para o qual ligaria. Meia hora depois do término do programa, ela entrou em contato e deu início aos procedimentos necessários para realizar a inscrição.

Tratava-se do Serviço Família Acolhedora (SFA), da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS). A iniciativa foi criada em 2018 e já atendeu 75 crianças e adolescentes que estavam sob a tutela da Justiça devido a violações de direitos por parte da família de origem. “Eu tive que ir lá, levei a documentação, e marcaram um seminário de capacitação. Eu fiquei um pouco nervosa porque não sabia quem era a família daquela criança e quem eu estaria trazendo para dentro de casa. Mas fui para o seminário e gostei”, relatou Vanda. A costureira relata que ficou ansiosa para a chegada da criança, contudo, as expectativas foram reduzidas no começo de 2020 devido ao isolamento social decorrente da propagação do coronavírus.

Apesar das circunstâncias sanitárias, uma das psicólogas que compunham o Serviço de Acolhimento Familiar (SAF) entrou em contato com Vanda para saber da disponibilidade e interesse da costureira em acolher não só uma criança, mas duas. Prontamente a mulher disse que sim e não hesitou quando soube que a mais velha tinha Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Eram dois meninos, que tinham 10 e oito anos de idade. Após quatro meses na companhia de Vanda, do marido dela e do filho do casal, Lucas Almeida, 24, os meninos foram conduzidos para uma família pretendente, que tinha a intenção de adotar os dois. Lá, as crianças ficaram durante oito meses.

Neste ínterim, Vanda acolheu outra criança na sua casa. Ela explica que, além das brincadeiras, do carinho e amor oferecidos, teve de ensinar à menina de sete anos algumas responsabilidades, que seriam essenciais para a construção do caráter e desenvolvimento da mesma. “A gente, como família acolhedora, tem que dar amor, mas também tem que ter disciplina. Se fizer errado, tem que chamar para o cantinho da disciplina”, relata. Completados oito meses de acolhimento, a menina foi adotada por outra família. Cerca de três dias depois da despedida da criança, os dois meninos acolhidos anteriormente pela família retornaram ao lar de Vanda. O motivo da volta, conforme a costureira, foi porque a família preferiu não adotar o mais velho devido à condição de saúde dele.

“A gente pode ficar um ano e meio com eles, mas tem a audiência com a Justiça e, dependendo do desenvolvimento da criança, a juíza diz se pode ou não ampliar o tempo de acolhimento”, explica. A família de Vanda é uma das 16 que acolhem as 19 crianças atendidas pelo Serviço Família Acolhedora (SFA). A assistente social e coordenadora do SFA desde 2021, Juliana Leonísia destaca que algumas famílias optam por acolher crianças de zero a 12 anos devido ao “modo de vida e ao perfil da família”.

“A gente precisa muito que as famílias queiram acolher, tanto as crianças quanto os adolescentes”, pontua. A dona de casa Sibélia da Silva, 38, decidiu entrar no SFA em 2021. Desde então, ela e o marido cuidam de um menino, que chegou na família aos nove meses de vida. A criança, que tem três anos de idade, foi diagnosticada com paralisia cerebral após chegar na residência do casal. O marido da dona de casa percebeu que o menino não desempenhava atividades comumente realizadas por outras crianças da mesma idade e, em seguida, o casal levou o menino para um especialista e o diagnóstico foi dado.