Número de pretendentes a adoção é maior do que a fila de crianças e adolescentes no Ceará

MPCE promoveu palestra de Sávio Bittencourt, procurador de Justiça do Ministério Público do RJ, que abordou a garantia dos direitos das crianças e adolescentes institucionalizados

O Ceará tem um número maior de famílias na fila de espera para adoção do que de crianças e adolescentes disponíveis. As informações foram apresentadas durante palestra realizada na última quinta-feira, 2, no auditório da Escola Superior do Ministério Público do Ceará (MPCE), em Fortaleza. A procura maior por um perfil específico de criança e a demora no andamento do processo foram citadas como alguns dos fatores para a discrepância dos números. No próximo dia 25 de maio, é comemorado o Dia Nacional da Adoção.

O promotor Lucas Azevedo apontou que, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), essa realidade de mais pais na fila de espera do que de crianças para adoção é nacional e observada em praticamente quase todos os estados.

Dados enviados ao O POVO pelo MPCE e extraídos na úlltima sexta-feira, 3, do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA) do CNJ mostram que, no Ceará, há 328 crianças e adolescentes disponíveis para adoção em unidades de acolhimento e 1.251 pretendentes à adoção habilitados.