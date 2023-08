Tempo médio de espera para adoção em Fortaleza é de quatro anos e cinco meses, aponta MPCE

Tempo médio para se adotar em Fortaleza é de quatro anos e cinco meses, em 2023. A informação faz parte de um estudo realizado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Projeto Promotores Acadêmicos da Infância. A estimativa de tempo para adoção na Capital já chegou a ser de dois anos e dez meses, em janeiro de 2020. Com a pandemia do Covid-19, no entanto, foi percebido aumento substancial no tempo de espera.



O levantamento do MPCE leva em consideração o primeiro pretendente que esteja na fila para adotar e que ainda não tenha recebido a ligação para se vincular a uma criança ou adolescente que esteja no Sistema Nacional de Adoção (SNA).



Na lista de pretendentes à adoção, 353 pessoas estavam na fila aguardando a chegada de seu filho(a), em 3 de julho de 2023. Em 1º de janeiro deste ano, 351 pretendentes estavam na fila. De janeiro a junho deste ano, 42 saíram da fila – em virtude de já terem adotado ou terem iniciado o processo de vinculação – e outras 44 ingressaram na mesma.



Conforme o estudo, a estimativa de tempo de espera para se adotar em Fortaleza era de aproximadamente oito anos em 2018. Com a realização de audiências concentradas, mobilizações dos pretendentes à adoção e aumento da sensibilidade do Sistema de Justiça com relação à causa adotiva, o tempo foi reduzido pela metade em 2019, passando a ser de até quatro anos.

Em janeiro de 2020, a estimativa já estava em dois anos e dez meses. Com a pandemia, no entanto, essa estimativa voltou a subir para três anos e sete meses em 2021, quatro anos em 2022 e quatro anos e cinco meses em 2023. Os dados constam de informações colhidas até 3 de julho de 2023.



Confira lista de pretendentes atualizada