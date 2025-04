Ceará tem 72,1% de crianças alfabetizadas, segundo Saeb; números geram polêmica

De acordo com os dados amostrais de provas de matemática e linguagens realizadas com alunos do 2º ano do ensino fundamental, o Ceará tinha 72,1% das crianças alfabetizadas no ano de referência.

A diferença também ocorre nos dados estaduais. No Ceará, o Indicador Criança Alfabetizada divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) foi de 85%. O resultado do Saeb mostra uma porcentagem 12,9 pontos menor .

Já os dados do Saeb 2023 mostram uma taxa menor, de 49,3% , com margem de erro de 2,8 pontos percentuais.

O novo indicador apontou que 56% das crianças do Brasil teriam desempenho adequado ao fim do 2º ano do ensino fundamental. O Governo Federal anunciou o resultado como uma recuperação da educação pós-pandemia , já que o número era maior do que o registrado pelo Saeb em 2021 (36%) e em 2019 (55%).

No entanto, divergências entre os números da avaliação e do novo Indicador Criança Alfabetizada , divulgado em maio de 2024, geraram polêmica.

O Inep defende ainda que os dados do Indicador Criança Alfabetizada refletem de forma mais precisa a alfabetização dos alunos da rede pública, pois foi produzido por meio de uma avaliação censitária (com todos os alunos) com alta taxa de participação dos estados.

Saeb busca representar a realidade educacional de cada município, afirma Seduc

Em nota ao O POVO, a Secretaria da Educação do Estado (Seduc) afirma que os resultados apresentados pelo Programa Criança Alfabetizada e pelo Saeb referem-se a metodologias distintas, o que explica as diferenças percentuais observadas entre os indicadores.



De acordo com a secretaria, o Saeb é uma avaliação nacional feita por meio de uma amostra de escolas, que busca representar a realidade educacional de cada município. Já o Índice Criança Alfabetizada é uma iniciativa recente do Ministério da Educação (MEC), criada em 2024, com foco específico na alfabetização das crianças do 2º ano do Ensino Fundamental.

“No caso do Ceará, esse índice é calculado a partir dos resultados do Spaece-Alfa, avaliação censitária aplicada pelo Estado — ou seja, contempla todos os estudantes dessa etapa em todas as escolas públicas”, afirma a pasta.

O Índice utiliza os itens fornecidos pelo banco nacional do Inep para a produção de 21 modelos de testes com 16 itens, contribuindo para a padronização de parâmetros de dificuldade.