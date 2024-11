Campanha incentiva adoção de cartinhas de Natal para crianças em abrigos de Fortaleza

A Defensoria Pública do Ceará (DPCE) realiza a 7ª edição da campanha “Natal Solidário para os Acolhimentos”, promovida pelo Núcleo de Atendimento da Infância e Juventude (Nadij). A iniciativa convida a sociedade a adotar cartinhas escritas à mão por crianças e adolescentes de 22 abrigos públicos de Fortaleza, contendo pedidos de presentes de Natal .

Este ano, cerca de 416 jovens participam da campanha. As cartinhas podem ser adotadas até 9 de dezembro no site oficial. Cada criança lista três opções de presente, e o adotante escolhe a que estiver ao seu alcance. Os presentes devem ser entregues no Nadij (R. Júlio Lima, nº 770 – Cidade dos Funcionários, Fortaleza) até 10 de dezembro.