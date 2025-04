Mais de 300 canetas de medicamento emagrecedor foram apreendidas no Aeroporto de Fortaleza

Fiscalizações aconteceram no sábado, 19, a na segunda-feira, 21, em voos que vinham, separadamente, de São Paulo, Holanda e Portugal. Uma das suspeitas escondeu a caneta dentro de uma imagem de santa católica. Todo o material será destruído

Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza , foi alvo de operação para apreender 302 canetas de medicamento Mounjaro , utilizado no tratamento de diabetes tipo 2 e, recentemente, também buscado para emagrecimento.

As apreensões ocorreram nesse sábado, 19, e nessa segunda-feira, 21, em três ocasiões de voos nacionais e internacionais. Todo o material apreendido será destruído.

A primeira apreensão foi registrada no sábado, 19, quando um passageiro desembarcou em um voo doméstico vindo de São Paulo pelo Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos (GRU), transportando 200 canetas do medicamento sem declaração ou autorização sanitária.

A Inspetoria da Receita Federal foi responsável pela condução dos casos durante o feriado da Semana Santa . A última ocorrência registrada, no dia 10 de abril, havia capturado 357 medicamentos da mesma marca.

Nesse domingo, 20, um suspeito vindo da Holanda, em um voo operado pela Air France, escondia 45 doses de Mounjaro no forro da mala.

Já nessa segunda-feira, 21, a fiscalização identificou uma mulher que desembarcava de Portugal, em voo da empresa Latam, carregando 57 unidades do medicamento escondidas entre roupas e dentro de imagens de santos, como na imagem de Nossa Senhora de Fátima.

Como a droga Mounjaro atua no emagrecimento

O princípio ativo do Mounjaro é a tirzepatida, que age imitando dois hormônios do corpo (GLP-1 e GIP) que ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue e o apetite.