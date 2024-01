Canetas para emagrecer? Tudo sobre Ozempic e outros medicamentos

A origem desses fármacos foi quase acidental. Enquanto laboratórios buscavam métodos mais eficientes para tratar a diabetes por meio de experimentos com ratos, descobriram que eles perdiam o apetite se o GLP-1 (hormônio que regula o açúcar no sangue) fosse injetado em seus cérebros.

Ozempic e as chamadas “canetas do emagrecimento” estão entre esses métodos. Apesar de estarem direcionados para tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade, duas doenças crônicas que precisam ser controladas, o uso desses medicamentos está se popularizando também para fins estéticos.

O fármaco, que possui formato semelhante a uma caneta, é injetado com uma pequena agulha na barriga ou no braço do paciente e possui 3 tipos de dosagens: 0,25 mg, 0,50 mg e 1 mg.

O remédio, fabricado pela dinamarquesa Novo Nordisk, funciona atuando no sistema nervoso central , ativando hormônios que geram saciedade. Como consequência, as canetas reduzem o apetite, resultando em um corpo mais magro ao longo de semanas sem que o paciente tenha de seguir uma dieta ou rotina de exercícios.

No caso do Mounjaro, ele tem como princípio ativo a tirzepatida, que age tanto no hormônio GLP-1, quanto no GIP (hormônio intestinal que estimula a secreção de insulina). Além disso, ele é um medicamento da farmacêutica Eli Lilly destinado para diabetes tipo 2.

Tanto a semaglutida, como a tirzepatida, tornam mais lento o esvaziamento do estômago, levando as pessoas a se sentirem saciadas por mais tempo e gerando a perca de apetite. O uso para perda de peso do Mounjaro é considerado off-label (finalidade diferente daquela da bula), assim como o Ozempic.

Todos os três medicamentos são administrados por injeção uma vez por semana. O indicado é iniciar com uma dose baixa e depois aumentar para uma dose de manutenção, sempre por recomendação médica.