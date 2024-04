Ozempic e Mounjaro: conheça diferenças, tratamento e riscos

O Ozempic funciona atuando no sistema nervoso central, ativando hormônios que geram saciedade. Como consequência, as canetas reduzem o apetite, resultando em um corpo mais magro ao longo de semanas sem que o paciente tenha de seguir uma dieta ou rotina de exercícios.

O fármaco, que possui formato semelhante a uma caneta, é injetado com uma pequena agulha na barriga ou no braço do paciente e possui 3 tipos de dosagens: 0,25 mg, 0,50 mg e 1 mg.

Mounjaro: conheça o tratamento

Mounjaro é um medicamento injetável que ajuda o corpo a controlar a glicose, ou açúcares, no sangue após as refeições e a regular o apetite.

A pesquisa sobre o remédio mostrou que ele é mais eficaz no controle do açúcar no sangue e leva a uma maior perda de peso em comparação a outros medicamentos para diabetes tipo 2.

Mounjaro e Ozempic: quais as diferenças?

Considerado o "remédio que revolucionou o tratamento da obesidade", o Ozempic se mostrou extremamente eficaz para o controle do apetite, fazendo com que as pessoas perdessem até 15% do peso total.

Em estudos nacionais, mostram que o Mounjaro seria uma espécie de versão melhorada do Ozempic: enquanto o primeiro medicamento leva a 15% da perda do peso corporal, o novo foi comprovado que induzia a um total de 20%.