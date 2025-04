Ceará terá importante sequência contra times paulistas pela frente

O Ceará terá adiante uma sequência importante contra duas equipes paulistas. Neste sábado, 26, o Alvinegro recebe o São Paulo na Arena Castelão, às 18h30, em duelo válido pela sexta rodada da Série A do Brasileirão. Já na próxima quarta-feira, 30, o time de Porangabuçu volta a campo para enfrentar o Palmeiras, também em casa, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

No confronto diante do Tricolor Paulista, a prioridade do Vovô será manter a invencibilidade em casa e pontuar para tentar retornar ao G-4 da Série A. Segundo a última parcial divulgada pelo Ceará, o duelo no Gigante da Boa Vista já conta com mais de 25 mil torcedores garantidos.