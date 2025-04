Recusa de Tite reacende debate sobre saúde mental, e psicólogo alerta aos sinais

Jogada10 vai atrás de respostas após técnico negar proposta do Corinthians e citar ansiedade como um dos fatores principais / Crédito: Jogada 10

O técnico Tite recusou assumir o Corinthians ao alegar problemas de saúde, principalmente ansiedade — algo que vem crescendo no meio esportivo, tanto entre treinadores quanto atletas. Diante disso, o Jogada10 buscou entender melhor os motivos por trás desse cenário e conversou com o psicólogo do esporte João Ricardo Cozac. João Ricardo, aliás, fez carreira atuando nas equipes profissionais de futebol do Corinthians, Goiás, Cruzeiro, Ituano e Palmeiras. Além disso, também foi psicólogo responsável pela preparação de árbitros da Federação Paulista de Futebol e autor de dez livros na área.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora VEJA: Jornalistas debatem saúde mental após recusa de Tite ao Corinthians: ‘Não é tema só para fracassados’ “A decisão do Tite de não assumir o Corinthians agora, alegando questões ligadas à saúde mental e à ansiedade, é um marco importante no futebol brasileiro — e precisa ser interpretada com responsabilidade e seriedade. A ansiedade, especialmente no contexto dos esportes de alto rendimento, afeta diretamente o funcionamento cognitivo, emocional e até fisiológico de técnicos e atletas. Ela compromete o sono, a concentração, a tomada de decisão, a tolerância à frustração e o equilíbrio geral. Num ambiente onde o resultado se sobrepõe ao processo, e onde não há espaço legítimo para o erro, a ansiedade se instala como uma resposta crônica ao estresse e pode se transformar em um quadro clínico severo”, analisou João Ricardo. Klopp, Biles também falaram sobre saúde mental recentemente Ao deixar o Liverpool, Klopp afirmou estar exausto da pressão por resultados, o que o levou ao limite da saúde mental. Nas Olimpíadas de 2024, Simone Biles também deixou de competir em algumas categorias pelos mesmos motivos. Ex-jogador de Inter e Corinthians, Nilmar, por sua vez, encerrou a carreira alegando questões semelhantes. João Ricardo analisa esse padrão. “A pressão por resultado, sem dúvida, é um dos grandes gatilhos desse adoecimento. Mas ela não age sozinha. O que adoece é o conjunto: a solidão da liderança, a desumanização do cargo, a rotina exaustiva, a falta de estrutura emocional nos clubes, a cobrança midiática constante e, muitas vezes, a ausência de espaços de escuta qualificada. Os casos do Nilmar, da Simone Biles, do Klopp, do Tite — todos mostram que o sucesso não imuniza ninguém. O adoecimento não escolhe pelo currículo. Ele aparece quando o sistema não oferece sustentação emocional e o indivíduo se vê obrigado a suportar tudo calado”, explica o psicólogo.