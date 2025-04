Mais de 300 "canetas" para diabetes e emagrecimento são apreendidas no aeroporto de Fortaleza

Durante fiscalização no Aeroporto Internacional Pinto Martins, na noite de quinta-feira, 10, a inspetoria da Receita Federal apreendeu 357 medicamentos das marcas Mounjaro e Retatrutide , conhecidos também como “canetas de emagrecimento” .

Já o Retatrutide também é usado para os mesmos tratamentos, mas atua também no hormônio glucagon.

Mounjaro é um medicamento usado para tratar diabetes tipo 2 e, mais recentemente, tem sido usado também para perda de peso. Seu princípio ativo é a tirzepatida, que age imitando dois hormônios do corpo (GLP-1 e GIP) que ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue e o apetite.

Com outra passageira, os medicamentos estavam escondidos na bagagem. Ela tentava transportar 277 canetas de Mounjaro e 20 unidades de Retatrutide.

A entrada do Mounjaro no Brasil é liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). No entanto, é preciso atender a uma regulamentação específica.

Como os medicamentos são considerados bens ou mercadorias, eles também são controlados e fiscalizados pela Receita Federal na entrada do País.

Caso o importador, ou o passageiro em voo internacional de chegada, traga bens que não atendam ao que está especificado pelos órgãos anuentes brasileiros, eles serão necessariamente apreendidos pela Aduana.