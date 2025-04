Velório do papa: dois deputados cearenses confirmados em comitiva brasileira

Pelo menos dois deputados cearenses devem compor a comitiva que acompanhará a Missa Exequial em intenção do papa Francisco, no Vaticano. A cerimônia será realizada no próximo sábado, 26, às 10h, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, em Roma (ITA).

Os deputados federais Luiz Gastão (PSD) e Fernanda Pessoa (União Brasil) estão confirmados para a viagem. Outro que estava previsto para compor a comitiva era o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT), mas houve uma mudança nos planos, já que o parlamentar estará em viagem oficial para a Rússia na próxima semana,. abrindo assim uma vaga para outro deputado da base governista.