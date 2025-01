Arquidiocese de Fortaleza proíbe álcool em eventos religiosos

Medida visa promover valores cristãos, fortalecer comunidades e reforçar o compromisso espiritual no contexto do Jubileu da Esperança

Foi decretada pela Arquidiocese de Fortaleza a proibição do uso e comercialização de bebidas alcoólicas em festas, celebrações e eventos religiosos. A decisão foi adotada como parte das ações do Jubileu da Esperança, que tem como objetivo fortalecer os valores cristãos e promover a harmonia nas comunidades e famílias.

De acordo com a Arquidiocese de Fortaleza, a decisão é baseada na bula Spes non confundit (A Esperança não decepciona), do Papa Francisco. A iniciativa destaca a necessidade de expressar a esperança cristã, especialmente em tempos desafiadores.

Além disso, segue as diretrizes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que, no documento 100, ressalta que a comercialização de álcool é incompatível com as ações da Igreja em defesa da vida e no combate às dependências químicas.

Segundo a Arquidiocese, a decisão é considerada um “sinal de unidade e compromisso com a fé”, reforçando o propósito do Jubileu da Esperança que busca renovar o compromisso com Cristo e a Igreja.

Medida é um passo para renovar a fé, diz arcebispo de Fortaleza

Dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza, enfatizou que a medida representa um passo significativo para renovar a fé e os valores cristãos. “É indispensável que as comunidades paroquiais se convertam para evitar o contratestemunho de estimular o consumo de álcool em eventos comunitários, como quermesses e outras atividades recreativas”, afirmou.