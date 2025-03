As orações desempenham um papel essencial nesse caminho espiritual, ajudando-nos a fortalecer nossa fé e a renovar nosso compromisso com o Evangelho. A seguir, veja 5 orações para o período da Quaresma!

A Quaresma é um período de 40 dias que se inicia na Quarta-feira de Cinzas e se estende até a Quinta-feira Santa. Esse período convida os fiéis à conversão, à oração e à prática da caridade. É um tempo de preparação para a Páscoa, no qual buscamos nos aproximar mais de Deus por meio da penitência, do jejum e da reflexão sobre a Paixão de Cristo.

Deus, Criador da minha vida, renova-me: traz-me para uma nova vida em Ti. Toca-me e faz-me sentir integro novamente. Ajuda-me a ver o Teu amor na Paixão, morte e Ressurreição de Vosso Filho… Ajuda-me a observar a Quaresma de uma forma que me permita celebrar esse mesmo amor. Ajuda-me a preparar para viver estas semanas da Quaresma, à medida que eu sinto uma profunda tristeza pelos meus pecados e Teu amor eterno por mim.

Pai Santo, que Jesus mande sobre mim o Espírito Santo, conduzindo-me neste tempo favorável a uma sincera conversão. Preciso, Senhor, viver a graça do meu batismo, morrendo para o que não é Teu e vivendo conformada à Tua vontade. Que a Tua palavra me conduza durante todos os dias deste retiro quaresmal. Com o jejum, a oração e a caridade operosa, unida à penitência, espero a vida nova na Páscoa! Amém!

2. Oração para viver bem o tempo quaresmal

Senhor Jesus, Rei da Misericórdia, neste tempo quaresmal, coloco-me aos pés de Tua Sagrada Cruz e, humildemente, peço-Vos a graça de viver intensamente estes 40 dias de conversão. Concedei-me a perseverança na vida de oração para que, estando unido ao Teu amor, minha vida seja reflexo de Tua bondade. Que minhas orações não sejam somente palavras, mas se traduzam em gestos concretos de misericórdia. Amém!

3. Oração de Santo Efrém, o Sírio

Senhor e Mestre de minha vida, afasta de mim o espírito de preguiça, de abatimento, de domínio, de loquacidade, e concede a mim, Teu servo, um espírito de integridade, de humildade, de paciência e de amor. Sim, Senhor e Rei, concede ver meus pecados e não julgar meus irmãos porque és bendito pelos séculos dos séculos. Amém!