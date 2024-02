Quaresma: o que significam os 40 dias antes da Páscoa?

A Quaresma, período litúrgico importante para a religião católica, iniciou neste ano na Quarta-feira de Cinzas , 14 de fevereiro. O período litúrgico em 2024 termina no dia 28 de março, um dia antes da Sexta-feira Santa .

Quaresma: significado do período para religião católica

De acordo com o padre Tiago Geyrdenn de Oliveira Gomes, diretor acadêmico da Faculdade Católica de Fortaleza, a cada ano a Igreja vive um grande tempo litúrgico, espiritual e pastoral, durante 40 dias, unindo-se ao mistério de Jesus no deserto.

“É um período de intensa oração, de jejum, penitência e caridade como preparação para a grande celebração da Páscoa cristã. A comunidade dos cristãos revive todos os grandes acontecimentos da história da Salvação ao longo do ano, a liturgia também recorda e atualiza este mistério de Cristo que sofre para salvar a todos”, diz Geyrdenn.

O padre Ivan Souza, pároco da Igreja de Fátima, também exalta o período como um momento de empatia. “Nós cristãos devemos construir um mundo de fraternidade e justiça, de esperança e de paz. Um mundo de inclusão. Longe de nós o mundo desigual, racista, homofóbico e de guerras”.

Quaresma: o que aconteceu nestes 40 dias?

“O número 40 tem uma simbologia muito forte nas Escrituras. Na época de Noé, o dilúvio durou quarenta dias, Isaac tinha quarenta anos quando casou com Rebeca, Moisés foi à frente do povo de Israel durante quarenta anos no deserto até chegar à Terra prometida”, aponta Geyrdenn.

O pároco enfatiza que os quarenta dias da Quaresma fazem referência principalmente aos quarenta dias que Jesus passou no deserto antes de iniciar sua vida pública.

“É um momento que sou chamada a olhar tanto para o meu interior, minhas ações e atitudes como também sou chamada a olhar com mais atenção para o meu próximo, é uma preparação pessoal”, refletea dona de casa Marília Paula.