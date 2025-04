PRF inicia operação Semana Santa e Tiradentes 2025

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A PRF orienta que os motoristas realizem uma checagem preventiva antes de viajar. Isso inclui verificar a documentação do veículo e do condutor, o funcionamento dos faróis e limpadores de para-brisa, freios, níveis de óleo e água e, principalmente, as condições dos pneus — incluindo o estepe.

Durante a operação, a fiscalização será intensificada para coibir condutas de risco, como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, não uso do cinto de segurança, transporte irregular de crianças e condução sob efeito de álcool.

Além da intensificação nas fiscalizações, a operação contará com o reforço no efetivo e a utilização de viaturas terrestres, como motocicletas e automóveis, além do apoio aéreo do helicóptero Patrulha Uno Sete.