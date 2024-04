Sexta-feira Santa: entenda as tradições do feriado nacional

Começando no Domingo de Ramos, a Semana Santa se estende até a ressurreição de Cristo, no domingo. Esta é precedida pelo Tríduo Pascal, conjunto de três dias compostos pela Quinta-Feira Santa, Sexta-Feira da Paixão e Sábado de Aleluia.

A crucificação e morte de Jesus Cristo no monte do Calvário são representados na tradição da Sexta-Feira Santa. O dia é reconhecido no calendário cristão como parte de uma semana que celebra a memória da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.

A data da Sexta-Feira Santa sofre alterações anualmente, ou seja, é uma data móvel. Na prática, as mudanças ocorrem por determinação da Igreja Católica Apostólica Romana, que acerta o dia de acordo com a primeira lua cheia após o equinócio de primavera.

Muitas pessoas substituem a carne pelo peixe, ao passo que outras podem optar pela abstinência total. O costume é previsto no cânon 1251 do Código de Direito Canônico, que defende: “Guarde-se a abstinência de carne ou de outro alimento segundo as determinações da Conferência episcopal, todas as sextas-feiras do ano”.

A lei da abstinência é obrigatória aos fiéis que completaram 14 anos, enquanto a lei do jejum está sujeita a todos os maiores de idade até começarem os 70 anos.

Sexta-feira Santa é feriado?

A Sexta-Feira Santa é um feriado nacional estipulado pela Lei Federal nº 9.093/1995, mas o recesso não inclui a Quinta-Feira Santa, 28.