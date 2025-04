Ceará terá grupo de trabalho para combater furto de fios e hidrômetros

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A atuação do grupo será iniciada em Fortaleza, com foco nas áreas que registram os maiores índices de furtos, conforme dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) e da Coordenadoria de Inteligência.

Segundo o coordenador da Copol, o grupo está, neste momento, em fase de reuniões de alinhamento, com o objetivo de identificar os casos, definir protocolos e estabelecer um fluxo de atuação voltado ao combate aos crimes contra os equipamentos.

A expectativa é de que o grupo entre em operação nos próximos dias. “Acreditamos que em poucos dias a gente vai estartar”, afirmou Harley.

407 pessoas foram presas por envolvimento no furto de fios em 2024

Em 2024, o total de 1.045 metros de fios foram recuperados no Ceará pelas forças de segurança do Estado. Ainda no ano passado, 407 pessoas foram capturadas suspeitas de envolvimento no crime. Os dados são da Supesp, da SSPDS.