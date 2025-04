Ceará terá mais de 6 mil policiais por dia durante feriado da Semana Santa e Tiradentes

O Ceará terá 6.096 policiais por dia durante o período da Semana Santa e feriado de Tiradentes. A operação especial das forças de segurança do Estado será iniciada às 6 horas desta quinta-feira, 17, e seguirá até as 6 horas da próxima terça-feira, 22.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O efetivo representa um incremento de 18% de agentes em comparação ao ano passado. A operação contará com agentes da Polícia Militar (PMCE), Polícia Civil (PC-CE), Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) e Perícia Forense do Ceará (Pefoce) que atuarão em todas as regiões do Estado durante o período.

Mais informações em instantes