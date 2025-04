Atuação de facções em outros segmentos da economia é investigada, diz Elmano

Em entrevista ao O POVO, governador afirmou que há investigações de atuação de atos criminosos em outros segmentos da economia / Crédito: João Filho Tavares

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse que foi surpreendido com a maneira na qual as facções criminosas agiram nos ataques às empresas de internet no Estado. Em entrevista ao O POVO, nesta segunda-feira, 14, o chefe do Executivo afirmou que o crime organizado tem buscado legalizar seus negócios, como lavar dinheiro, em outras atividades tidas legais por meio de empresas laranjas. Além das provedoras de internet, o governador cita que há outros ramos da economia nos quais o crime organizado tem atuado.

LEIA MAIS | Facções criminosas fazem pequenos provedores perderem 10 mil clientes no Ceará A gestão estadual teria entrado com um pedido em conjunto com outros estados brasileiros ao Governo Federal durante uma reunião com o presidente Lula e o ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Ricardo Lewandowski. Os representantes, segundo Elmano, mostraram as situações do seus estados, inclusive, citando atuação das facções em outros segmentos da economia.

Foram citadas ações em postos de combustível, desvio de funções em empresas, assim como as ações também com provedoras de internet. “Efetivamente fica claro que é preciso essa solicitação do Governo Federal que fizesse um reestudo da Lei de lavagem de dinheiro, reestudo do Coaf [Conselho de Controle de Atividades Financeira], que é preciso ter um trabalho de inteligência”, cita. Ainda segundo Elmano, o ministro teria dito que tinha montado um grupo de trabalho para estudar as matérias, apesar de, atualmente, estar priorizando a PEC da Segurança.

O gestor afirmou que, embora a PEC da segurança seja “louvável”, ela aborda pouco os temas que mais interessam aos governadores, como a lavagem de dinheiro e as leis de progressão de pena no Brasil, do que necessariamente os temas que estão sendo tratados na PEC. “A minha esperança é que o Governo em um momento nós possamos nos aprofundar para discutir esse esses outros temas que têm, digamos, um efeito mais prático no enfrentamento ao crime”, disse o governador do Estado. 12 bairros de Fortaleza e sete de Caucaia registraram ataques Pelo menos, 12 bairros de Fortaleza e sete de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), registraram relatos de ameaças a empresas de internet praticadas por facções criminosas.