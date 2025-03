Suspeitas de integrar grupo especializado em furto de carros de luxo tem prisão revogada

Repórter do caderno de Cidades

Duas mulheres suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em furto de carros de luxo tiveram a prisão temporária revogada pela Justiça na última sexta-feira, 28. Ana Gabriela Pereira Monteiro e Thauany Mendes Andrade constam entre as 26 pessoas investigadas por participação no grupo, cuja cúpula, conforme a Polícia Civil do Distrito Federal, era procedente de Fortaleza.



Conforme a decisão judicial, à qual O POVO teve acesso, com o término da investigação policial, as prisões temporárias das suspeitas foram consideradas desnecessárias.