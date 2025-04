Dono de sucata é preso com 500 kg de fios elétricos em Fortaleza

O dono da sucata foi autuado em flagrante por furto qualificado, após não apresentar nota fiscal ou comprovante da origem do material

Ele é dono de uma sucata no bairro e foi preso suspeito de receptação qualificada.

Um homem de 31 anos foi preso na sexta-feira, 4 de abril, com carga de 500 kg de fios elétricos e hidrômetros, no bairro Genibaú , em Fortaleza.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) recebeu informações que um caminhão transportando uma carga de sucata estaria levando, também, fios elétricos e hidrômetros escondidos na estrutura.

Os agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) deram início à diligência, localizando e acompanhando o veículo.

Ao abordarem o caminhão na entrada de uma sucata, no bairro Genibaú, os policiais encontraram 400 kg de fios elétricos e hidrômetros por baixo de latinha de alumínio. Outros 100 kg de fios foram encontrados no galpão do estabelecimento.

O dono da sucata foi autuado em flagrante por furto qualificado, após não apresentar nota fiscal ou comprovante da origem do material. O motorista do caminhão foi encaminhado à delegacia, como testemunha do caso.