Número de furtos de hidrômetros cresce 14% em Fortaleza

Segundo dados da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), 1.180 hidrômetros precisaram ser substituídos na Capital neste ano, em decorrência da prática criminosa.

O número de furtos de hidrômetros , os chamados “registros de água”, cresceu 14% durante os primeiros meses de 2024, em Fortaleza , na comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, 866 casos foram registrados, 107 a mais que os 759 contabilizados em 2023.

“O registro do Boletim de Ocorrência é de extrema importância para esse trabalho de combate aos furtos que têm causado transtornos aos nossos clientes e desperdício de água na nossa cidade”, afirma a profissional, em nota divulgada pela Cagece.

Para a coordenadora de expansão da Cagece, Aline Bessa, um dos primeiros passos a serem tomados mediante o furto é o registro do Boletim de Ocorrência (BO) para auxiliar no mapeamento dos casos e combate à conduta ilegal.

Um exemplo são as visitas residenciais para fiscalização e conscientização de moradores sobre os riscos do furto e a ilegalidade da compra irregular de hidrômetros.

Neste ano, 76 visitas foram realizadas em 18 bairros de Fortaleza, selecionados a partir do mapeamento dos Boletins de Ocorrência. Durante as abordagens, são vistoriados os registros de cada residência e, em caso de irregularidade, são tomadas as medidas cabíveis aos responsáveis pelo local.

Caso nada indevido seja detectado, os agentes dialogam de forma preventiva com os moradores.

Outra forma de tornar o serviço mais seguro é o reforço na segurança dos hidrômetros, conforme a Cagece. Desde o ano passado, materiais mais resistentes têm sido implementados na fabricação dos registros para dificultar a remoção indevida dos equipamentos.

“Em 2023, as tampas passaram a ser de acrílico, transparentes e vazadas. Por isso, nossos hidrômetros ficam mais protegidos e só tem a necessidade de abrir a tampa em caso de manutenção ou substituição de hidrômetro, evitando o contato de qualquer pessoa com os nossos medidores”, explica a gerente de medição da Cagece, Larissa Silvino.

Bairros que receberam visitas em 2024: