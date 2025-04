Moradores do Passaré reclamam de vazamento de água nas ruas; veja vídeos

População das ruas Giovanni Batista Montini e Roberto de Carvalho convivem com problemas hídricos há 12 e 7 anos, respectivamente. Prefeitura e Cagece enviam equipe técnica para averiguar os problemas

Moradores do bairro Passaré , em Fortaleza, enfrentam constantes vazamentos de água nas ruas Giovanni Batista Montini e Roberto de Carvalho. O POVO visitou as áreas na manhã da sexta-feira, 4.

Conforme o morador Cândido Andrade, 45, corretor de imóveis, embora a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) tenha sido acionada diversas vezes, a situação permanecia sem solução.

Moradores, como Cândido, organizaram-se em um grupo no aplicativo de mensagens WhatsApp, com aproximadamente 80 pessoas para relatar estas situações.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 04.04.2025: Ruas do Passaré estão cheias de buracos. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 04.04.2025: Ruas do Passaré estão cheias de buracos. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 04.04.2025: Ruas do Passaré estão cheias de buracos. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 04.04.2025: Ruas do Passaré estão cheias de buracos. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 04.04.2025: Ruas do Passaré estão cheias de buracos. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 04.04.2025: Ruas do Passaré estão cheias de buracos. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 04.04.2025: Ruas do Passaré estão cheias de buracos. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 04.04.2025: Ruas do Passaré estão cheias de buracos. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 04.04.2025: Ruas do Passaré estão cheias de buracos. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 04.04.2025: Ruas do Passaré estão cheias de buracos. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 04.04.2025: Ruas do Passaré estão cheias de buracos. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 04.04.2025: Ruas do Passaré estão cheias de buracos. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 04.04.2025: Ruas do Passaré estão cheias de buracos. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 04.04.2025: Ruas do Passaré estão cheias de buracos. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 04.04.2025: Ruas do Passaré estão cheias de buracos. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 04.04.2025: Ruas do Passaré estão cheias de buracos. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Em nota, a Cagece, que realizou vistoria técnica no local na sexta, informou que se trata de um vazamento na rede de drenagem por conta de uma tubulação danificada. Sendo assim, a responsabilidade fica por conta da Prefeitura .

Em outro ponto do Passaré , a rua Roberto de Carvalho também sofre com os mesmos dilemas. Conforme Liliane Morais, liderança comunitária e empresária, e Mônica Sousa, 38, autônoma — ambas vizinhas de 38 anos — relatam que a situação já dura sete anos.

O vazamento, além de gerar desperdício, traz outros problemas para a vizinhança. A água acumula-se nas ruas, criando um ambiente propício para o crescimento de mato, misturado com lixo e lodo, o que já causou até um acidente com uma idosa que escorregou ao descer do carro.

De acordo com elas, uma obra de saneamento realizada em 2024, que deveria resolver o problema, acabou agravando a situação. “Pensamos que traria melhorias, mas o que aconteceu foi o contrário. As águas invadiram nossas casas e os bueiros ficaram ainda menores do que antes”, explica Liliane.

Segundo os moradores, eles também enfrentam o acúmulo de água proveniente de esgoto e lençóis freáticos, trazendo problemas de saúde devido ao surgimento de insetos e bichos, além de dificuldades para a mobilidade, tanto a pé quanto de carro. “As pessoas têm que passar devagar para não danificar os carros. A situação é muito difícil”, conta.

O alagamento, que antes não afetava as casas, intensificou-se com a quadra chuvosa de 2025. As famílias tiveram que improvisar barreiras de saco de areia para tentar evitar que a água entrasse nas residências, mas sem sucesso.

A comunidade teria procurado a Prefeitura, mas, até o momento, sem sucesso.

O que diz a Prefeitura?

A Secretaria Regional 8 (onde se localiza o bairro Passaré) informou que enviaria na sexta-feira, 4, uma equipe técnica às ruas Roberto de Carvalho e Giovanni Batista Montini para identificar os serviços necessários e dialogar com a comunidade.

Os levantamentos realizados serão encaminhados à Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), que avaliará e executará as eventuais intervenções.

Reforça ainda que realiza um monitoramento contínuo das vias da região, para identificar e planejar ações de manutenção e melhorias na infraestrutura urbana e a qualidade de vida dos fortalezenses.

Para registrar solicitações de serviços públicos, a população pode ligar para o telefone 156 ou ir diretamente às Centrais de Acolhimento das Secretarias Regionais.