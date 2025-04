Março tem chuvas dentro do esperado; aporte em açudes não superou 2024

Chuvas causam alagamentos em Caucaia, bairro São Miguel / Crédito: FÁBIO LIMA

No mês de março, o Ceará registrou média de chuvas de 209,8 milímetros. O valor é suficiente para atingir o esperado para o período, calculado com base na média histórica. As macrorregiões que mais receberam chuvas foram o Maciço de Baturité, o Litoral de Fortaleza e o Cariri. O meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) Francisco Vasconcelos Júnior chama atenção para as precipitações registradas na última quinzena do mês no Centro-Sul.

O município de Penaforte, no Cariri, tinha recebido menos da metade das chuvas esperadas para o mês até o dia 20 de março. Com as fortes precipitações ocorridas nos últimos 10 dias, a cidade passou a ter mais que o dobro da média do mês. É o maior desvio positivo do Estado, ficando 141,9% acima da média. Com as chuvas concentradas, alagamentos atingiram grande parte da zona rural do município neste sábado, 29, e domingo, 30. A prefeitura de Penaforte pediu apoio à Defesa Civil do Estado. Equipes do órgão se deslocaram para avaliar a situação. Não há registro de feridos. O mês teve eventos extremos de chuva também no Litoral. Depois de fortes precipitações deixarem comunidades alagadas e pessoas desabrigadas, Caucaia teve a situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil Nacional. Além dela, as cidades de Capistrano e Russas receberam o reconhecimento por danos após chuvas intensas.

Municípios com maior desvio abaixo da média de chuvas em março Senador Pompeu (Sertão Central e Inhamuns): -59,2%

Baixio (Cariri): -56,3%



Guaraciaba do Norte (Ibiapaba): -55,3%



Massapê (Litoral Norte): -50,6%



Carnaubal (Ibiapaba): -49,1%



São Benedito (Ibiapaba): -46,7%



Ibiapina (Ibiapaba): -46%



Umari (Cariri): -44,8%



Milhã (Sertão Central e Inhamuns): -44,5%



Viçosa do Ceará (Ibiapaba): -44,4%

Municípios com maior desvio acima da média de chuvas em março Penaforte (Cariri): 141,9%

Saboeiro (Sertão Central e Inhamuns): 125,2%

Tarrafas (Sertão Central e Inhamuns): 120,6%

Cariús (Cariri): 115,3%

Várzea Alegre (Cariri): 109,6%

Arneiroz (Sertão Central e Inhamuns): 96,4%

Novo Oriente (Sertão Central e Inhamuns): 93,1%

Catarina (Sertão Central e Inhamuns): 81,2%

Ibaretama (Sertão Central e Inhamuns): 73,3%

Ipaporanga (Ibiapaba): 67,3%

Açudes: aporte não supera o de março de 2024 O meteorologista Francisco Júnior afirma que março teve chuvas mais regulares, o que é importante para “a formação de corredeiras de rios e escoamento de água para encher açudes”. O Ceará terminou o mês com 41 reservatórios em sangria. O aporte recebido pelos açudes foi de 1,99 bilhão de metros cúbicos (m³) de água. No mesmo mês de 2024, o aporte chegou a 2,16 bilhões m³. Os dados são da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

O único mês que superou o do ano anterior em quantidade de aporte foi janeiro, com 0,08 bilhão m³ em 2024 e 0,59 bilhão m³ em 2025. Ao todo, o Estado teve 2,92 bilhões m³ de aporte em 2025 até 31 de março. Isso fez com que a reserva hídrica atingisse 51,10% da capacidade total dos açudes. Expectativas para as chuvas de abril Março é considerado o “pico” da quadra chuvosa no Ceará. A partir do início de abril, é esperado que as chuvas sejam mais irregulares e em menor quantidade.