Interior: Cagece interrompe abastecimento de água em municípios

As paralisações são distintas e vão solucionar ocorrências eletromecânicas, de vazamentos e manutenção operacional

Santa Quitéria é um dos municípios que teve o serviço interrompido. A paralisação ocorreu no último domingo, 19, para solucionar uma ocorrência eletromecânica no sistema e deverá ser concluída às 17 horas desta segunda, 20.

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) emitiu alertas nesta segunda-feira, 20, em relação ao abastecimento de água, que será interrompido em alguns municípios do Interior, devido a ocorrências eletromecânicas, de vazamentos e manutenção operacional.

Já Redenção , Barra Nova, Diamante e Outeiro de Fora terão o serviço interrompido devido a uma manutenção operacional no sistema, nesta terça-feira, 21. A previsão é de que o serviço seja concluído ainda no mesmo dia, às 15 horas.

A região de Campos Belos, em Caridade, teve o abastecimento interrompido na madrugada desta segunda, 20, por causa de uma ocorrência eletromecânica no sistema. A previsão de conclusão do serviço é 18 horas do mesmo dia, quando a distribuição de água deverá ser retomada imediatamente.

Itaitinga também teve seu abastecimento interrompido para retirada de um vazamento. A paralisação ocorreu às 10h42min e o serviço deverá ser normalizado às 17 horas.

Um vazamento da própria Cagece resultou em outra paralisação emergencial no abastecimento de água, em Miraíma, às 6 horas desta segunda, 20. A previsão é que o serviço seja concluído às 18 horas.