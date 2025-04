Cachês das principais atrações do Aniversário de Fortaleza somam R$ 1,5 milhão; confira valores

Cantores renomados farão apresentações na festa do Aniversário de Fortaleza , promovida pela Prefeitura para celebrar os 299 anos da Capital. Os cachês das cinco principais atrações principais foram publicados no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 3. Ao todo, são R$ 1,57 milhão destinados ao pagamento dos artistas.

A cantora Taty Girl receberá R$ 350 mil para se apresentar na festa. Já José Augusto tem cachê previsto de R$ 280 mil. Danieze Santiago receberá o valor mais baixo entre as atrações principais: R$ 40 mil.

Os valores fazem parte do orçamento da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor).

Na publicação, o órgão afirma que o evento é realizado “com vistas ao atendimento das políticas públicas culturais e sociais de Fortaleza, bem como para a economia do Município com a movimentação do comércio local e da atividade turística; fomento de empregos diretos e indiretos; e aumento do fluxo da rede hoteleira e gastronômica”.

A festa conta ainda com atrações humorísticas, tour guiado pelos bairros da Cidade e roda de samba.