Moradores da Sabiaguaba relatam alagamentos históricos que afetam casas, comércios e trânsito

Moradores da Sabiaguaba reclamam de alagamentos frequentes, por causa do aumento do nível do rio Cocó, que causam danos a casas, comércios e dificultam o trânsito

Moradores do bairro da Sabiaguaba reclamam de alagamentos que causam prejuízos na região, atingindo casas, comércios e comprometendo o trânsito. Causados pelo aumento do nível do rio Cocó, a região está com acúmulo de água, pelo menos, desde fevereiro de 2024. Segundo moradores, contudo, o problema é histórico e se repetem anualmente durante cada período chuvoso.

No sentido da avenida em direção à Praia da Sabiaguaba, duas pontes apresentam riscos: uma possui rachaduras visíveis devido ao histórico de aumento do nível do rio, e a outra ainda está submersa.

Bill conta que, inclusive, mais cedo, na manhã desta sexta-feira, 7, um motociclista sofreu um acidente ao cair no chão escorregadio. Além disso, os moradores relatam um aumento nos casos de micoses por causa do contato com a água.

“Estamos com um prejuízo enorme. Um freezer de R$ 3.500, outro de R$ 2.800 e uma geladeira de R$ 7.500 queimaram tudo de uma vez. Nós moramos no andar de cima. A água foi subindo à noite e, quando amanhecemos o dia e descemos, já estava na altura do peito”, relata.

A água também invade as casas e comércios. Josiano Pereira da Silva, que mora e empreende no local há 27 anos, conta que sua esposa é dona de um restaurante na avenida e que, durante as chuvas do Carnaval , o estabelecimento foi inundado.

Segundo Josiano, a Defesa Civil chegou a ir no local e bloqueou os dois acessos à avenida Manoel de Castro. Contudo, não retornou ao local para liberar a via ou para prestar assistência aos moradores e comerciantes. "O Sabiaguaba não existe para eles".

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), está elaborando um estudo de viabilidade de um projeto de urbanização e melhoria viária na Sabiaguaba. "O prefeito Evandro Leitão e o secretário de Infraestrutura, André Daher, estiveram no bairro no fim do mês de janeiro para acolher as demandas dos moradores e tomar as devidas providências para os alagamentos na região, como a limpeza do canal sob a ponte da Sabiaguaba, que foi concluída em 14/2, pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP)" traz a nota.

"A Secretaria Executiva Regional (SER) 7 acompanha de perto a situação. No dia 28/2 e no dia 5/3, as equipes técnicas visitaram o bairro para conversar com a população e qualificar as demandas locais, como drenagem e pavimentação, além de fazer o monitoramento presencial das pontes, acionando a AMC para apoio no controle do tráfego. A SER 7 também está fazendo os levantamentos dos reparos que serão necessários nas pontes e vias do entorno", complementa.