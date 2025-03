Dia Nacional dos Animais: serviço gratuito atende pets e orienta tutores no Passaré

"A piometra, infecção uterina grave, muitas vezes resulta do uso indiscriminado de anticoncepcionais em cadelas e gatas e requer tratamento cirúrgico. Algumas doenças no sangue, como doença do carrapato e calazar, também podem acarretar ao quadro", elucida.

Portanto, a castração é essencial para prevenir estas condições, reduzir o risco de câncer e controlar a população animal, evitando gestações indesejadas e abandono.

Conheça alguns tutores e pets

Apenas um teste deu regente dos 14 exames de calazar emanados. Ellanny de Paulo, 45, professora e protetora de animais, emocionou-se ao contar a história da cadela sem raça definida Valentina, 7 anos. Vavá, como é conhecida, foi resgatada depois de sofrer maus tratos. O diagnóstico da doença, no entanto, já era conhecida pela tutora que, semestralmente, mantêm o acompanhamento.

Ela soube do caso da cadela, quando tinha acabado de perder um outro cãozinho de 14 anos de idade.

"Vavá tinha perdido a tutora, estava abandonada nas ruas, e uma pessoa acolheu porque viu que tinha cruzado com um cão na rua. Ela não saiu de perto de mim de jeito nenhum, assim que me viu", relembra.

"Acho que a gente já nasce protetor. Quando eu nasci, meus pais sempre foram apaixonados por animais E já tinha um pastor alemão me esperando. Então, recém-nascida, tenho uma foto com um pastor alemão ao lado. Eu já fui tutora de papagaio, periquito australiano, macaco prego, coelho, porquinho-da-índia, capote e galinha", enumera.

A cada seis meses, realiza hemograma, ultrassom e diluição total da leishmaniose. Ellany diz que o estado de saúde é estável, apesar do calasar.

Daniel Rodrigues, 35, e Darliane Rodrigues, 22, levaram o pitbull de estimação Pão, de 8 meses, para fazer teste de calazar, depois do anúncio na internet. Pão já foi diagnosticado com fungos em outro posto, mas o remédio de R$700 é um empecilho para continuar o tratamento. "Resolvemos trazer, porque é de graça", argumentam.

Samara Holanda, 50, consultora de qualidade de empresas, trouxe a shih tzu Aysha, 3 anos, para receber a dose antirrábica e testagem de leishmaniose visceral, após ver sobre a ação na televisão.

"É preciso dar o benefício e a manutenção da vida. Vim também conhecer a campanha, que acho muito importante para os cãezinhos. Estando bem, já é a melhor orientação", define.

Pantera, 15 anos, foi conduzida pelo tutor Carlos Alberto, 61, pedreiro, para receber os mesmos cuidados. O tutor já frequenta a Clínica Jacó com o bicho e soube da ação por morar nas redondezas.

"Aliás, eu que sou veterinário dela, porque trago para cá, quando é um caso mais sério. Ela me atende", brinca. A cachorra é criada livre com uma família de seis pessoas, mas obedece aos comandos de Carlos. Ele conta que Pantera reagiu bem ao "dia D" da vacinação por nem sentir dor na aplicação.

Veja imagens da ação

Serviço

Onde: Clínica Veterinária Jacó (Avenida dos Paroaras, 60 - Passaré) - Fortaleza (CE)

Horários: segunda-feira às sextas-feiras, das 8h às 17 horas