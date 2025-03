Famílias de Caucaia enfrentam meses de inundação em comunidades próximas aos rios Ceará e Maranguapinho

CAUCAIA-CE, BRASIL, 11.03.2025: Chuvas causam alagamentos em Caucaia. rua das Princesas. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

Comunidades de Caucaia, a 16 km de Fortaleza, localizadas nas proximidades dos rios Ceará e Maranguapinho, enfrentam inundações que se repetem a cada período chuvoso. Segundo a Defesa Civil do município, as principais áreas afetadas são a Comunidade dos Tapebas e o bairro São Miguel. Nas localidades, famílias perderam móveis, eletrodomésticos e até alimentos, por causa das enchentes. Na segunda-feira passada, 10, o prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), decretou situação de emergência por 180 dias devido às chuvas. Segundo o gestor, quase todos os bairros da cidade sofreram danos em decorrência das precipitações.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entre as 7h de segunda-feira, 10, e as 7h desta terça-feira, 11, Caucaia registrou um acumulado de 27,4 milímetros (mm) de chuva. No entanto, no mês, o total acumulado foi de 304 mm. Apesar das chuvas de menor intensidade desta terça, a precipitação constante desde a madrugada gerou temor nas comunidades. Assim que as primeiras chuvas fortes do ano caem, o rio Ceará sobe e invade as casas na rua das Princesas, localizada na Comunidade dos Tapebas. Conforme os moradores, a região chega a permanecer alagada por até seis meses, caso seja ano de “bom inverno".

No local, muitas casas já têm adaptações, como uma fundação elevada, na tentativa de conter as águas. No entanto, durante esta madrugada, a água subiu quase 1,50m. As marcas nas paredes são provas do desespero enfrentado pelos moradores. “Isso já acontece desde a primeira chuva forte [do ano]. [Ontem] eu saí da minha casa, que fica mais lá embaixo, que estava toda alagada, e vim para a casa da minha mãe. Ficamos esperando a água baixar”, conta Maria Lima Gomes, 43. “Umas 5h da manhã, vimos que a estava pior. O pessoal perdeu tudo, até os móveis. Eu perdi o único guarda-roupa que tinha. A água vem de uma vez, e sobe muito rápido”, diz a moradora.

Por volta das 11 horas, a água havia diminuído um pouco, mas várias casas ainda estavam inundadas. A equipe do O POVO utilizou uma espécie de barco, disponibilizado pelos próprios moradores, para adentrar na comunidade. Uma das casas visitadas foi do casal Lucivaldo da Silva Pereira de Sousa, 27, e Larissa Felicio da Silva, 21. Juntos, eles têm quatro filhos, entre eles um recém-nascido. Segundo o casal, água proveniente do aumento do nível do rio adentrou a residência e danificou móveis e eletrodomésticos. Eles ainda explicam que o bebê agora está apenas com duas fraldas descartáveis restantes.

Apesar de a água ser, em sua maioria, proveniente de um rio, era possível ver muito lixo flutuando na inundação. A água turva se transformou em brincadeira para várias crianças, que estavam nuas ou parcialmente vestidas. Relatos dos residentes indicam que, nos últimos meses, houve aumento de doenças, como micoses, tanto em crianças quanto em adultos.