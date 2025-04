Chove em mais de 60 municípios cearenses; previsão é de chuvas até o sábado, 5

Ceará permanecerá com condições favoráveis à ocorrência de chuvas isoladas em todas as macrorregiões até este sábado, 5. FORTALEZA-CE, BRASIL, 31.03.2025: Tempo nublado na Praia da Sabiaguaba. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

Ceará tem 62 municípios com registro de chuvas entre 7 horas de quinta-feira, 3, e 7 horas desta sexta-feira, 4. As precipitações concentram-se principalmente no Litoral Norte, Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Cariri e Litoral do Pecém. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Senador Sá, na Região Metropolitana de Sobral, registrou o maior índice, com 100 milímetros (mm).

Conforme dados da Funceme, as demais localidades foram Aquiraz (71 mm), Fortaleza (68, 6 mm), Pindoretama (65 mm), Itaitinga (65 mm), Ocara (61 mm), Cariús (59 mm), Jucás (57 mm) e Beberibe (45 mm). A Defesa Civil (DC) de Fortaleza informa que o plantão noturno, das 18 horas de quinta às 6h desta sexta, atendeu a dez ocorrências. Foram seis riscos de desabamento, nos bairros Aldeota, Cajazeiras, Centro (2), Sapiranga e Vicente Pinzón; e quatro inundações, nos bairros Canindezinho (2), Parque Presidente Vargas e Parque Santa Rosa.

Em caso de qualquer risco, a DC de Fortaleza deve ser acionada via Ciops, através do fone 190. Os agentes trabalham em regime de plantão, 24h, para atender às demandas da população. Veja previsão do tempo até este domingo, 6 O território cearense permanecerá com condições favoráveis à ocorrência de chuvas isoladas em todas as macrorregiões até este sábado, 5, segundo a Funceme. No entanto, os eventos mais significativos devem concentrar-se inicialmente nos municípios da faixa litorânea, na porção leste e centro-sul do Estado. Nas demais regiões, as pluviosidades tendem a ser isoladas e de curta duração.