Oficina de bordado entretém crianças na Estação das Artes

Quem levou os filhos à Estação das Artes, em Fortaleza, neste domingo, 22, pode ter uma experiência diferente com as crianças. Ao longo da manhã, aconteceu a oficina "Brincando de bordar", que ensinou aos pequenos sobre a técnica de criação artística com costura.

A ação faz parte das atividades de férias do equipamento. Também faziam parte da programação apresentações musicais, venda de comidas, e uma edição da Feira Negra, evento itinerante de afroempreendedorismo.