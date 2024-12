Dediane Souza é a primeira travesti a lançar livro pela Editora UFC

Lançado nesta segunda-feira, 16, o livro "Dando o Nome", traz uma reflexão sobre as condições de vida e morte das travestis no Brasil, utilizando como ponto de partida o brutal assassinato de Dandara Katheryn, em 2017

A Editora da Universidade Federal do Ceará (UFC) lançou nesta segunda-feira, 16, o livro “Dando o Nome”, de Dediane Souza , primeira travesti a publicar uma obra pelo selo editorial da instituição. O livro, que integra a coleção Flecha, traz uma análise profunda sobre a morte de Dandara Katheryn, assassinada em 2017, e reflete sobre a vulnerabilidade das pessoas trans e travestis no Brasil.

A pesquisa, que deu origem à publicação, foi desenvolvida durante o mestrado da autora no Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFC e da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab). Atualmente, ela é doutoranda em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).