Viagens de Natal: 52 mil passageiros devem embarcar nos terminais rodoviários de Fortaleza

Os terminais rodoviários de Fortaleza vivem dias de intensa movimentação neste período natalino. Segundo a Agência Reguladora do Ceará (Arce), cerca de 52 mil passageiros devem embarcar saindo da Capital entre os dias 19 e 25 de dezembro. Esse número representa um aumento de 25% em relação à média usual e um crescimento de 4% em comparação com o mesmo período do ano passado. Para atender à crescente demanda, as empresas de transporte disponibilizaram 250 viagens extras, somando cerca de 2.350 viagens ao longo dos sete dias. Esse número pode ser ajustado conforme a procura. No total, isso representa um aumento de 12% em relação à média habitual.

Os destinos mais procurados dentro do Ceará incluem Sobral, Juazeiro do Norte, Itapipoca, Crateús e Crato. Fora do estado, os principais roteiros são Recife, Natal, Teresina, João Pessoa e Parnaíba.

A sexta-feira, 20, foi apontada como o dia mais movimentado, com aproximadamente 9.500 usuários embarcando. Os números finais de passageiros e viagens, no entanto, só serão divulgados após o encerramento do período. O POVO esteve no Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé, no bairro de Fátima, em Fortaleza. Na manhã deste sábado, 21, o movimento no local era considerado moderado, mas as empresas de vendas de passagem já previam um aumento significativo ao longo do dia.

Viagem de fim de ano Gilbecilda Meneses, 67, é uma das milhares de passageiras que estão movimentando o Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé durante este período natalino. Moradora de São Paulo, ela planeja passar 30 dias de férias em Mucambo, município localizado a 284 km de Fortaleza. Desembarcando na rodoviária na manhã deste sábado, após uma exaustiva viagem de 60 horas desde a capital paulista, ela deve pegar outra condução até o destino final. “Cheguei às 5h20min da manhã achando que encontraria uma passagem para as 7 horas, mas não tinha mais e só consegui para 13 horas, no ônibus leito, que é mais lento. Me informaram que chega lá por volta de 17h15min. Depois disso, ainda tenho mais duas horas até Mucambo. É um verdadeiro teste de paciência. Não esperava uma ‘paulada’ dessas no Natal”, relatou.

Apesar do cansaço e da espera, Gilbecilda mantém a animação. "Quando a gente chega lá, vê a família, esquece tudo o que passou. É difícil, mas vai valer a pena", diz a viajante. A Solidariedade no Natal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 21.12.2024: Irmã Maria de Andrade, 61. Movimentação de pessoas na Terminal Rodoviário de Fortaleza - João Tomé, movimentação de pessoas no Natal. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES